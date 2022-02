Jade fica entre a vida e a morte após sofrer acidente em ‘O Clone’

Nos próximos capítulos de “O Clone”, Jade (Giovanna Antonelli) ficará entre a vida e a morte após ser atropelada. A jovem ficará caída no chão após ser atingida por um veículo em alta velocidade.

Tudo começará após ela discutir com seu novo marido, Zein (Luciano Szafir). Ela dará uma condição para permanecer casada com ele, que já demonstrou interesse na mocinha e pretende “furar o olho” de Said (Dalton Vigh).

Ela pedirá para o ricaço que recupere Khadija (Carla Diaz) e assim os dois ficarão casados para sempre. Ele não gostará da ideia e se mostrará irritado perante o pedido da mocinha.

Zein dirá que não quer ser usado por Jade e deixará ela decepcionada. Após a discussão, a mocinha sairá correndo da mansão e será atropelada ao chegar na rua. Ela será levada para o hospital em estado grave e Lucas (Murilo Benício) estará preocupado com o estado de saúde da amada.

