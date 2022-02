Jade Picon vira meme ao ser eliminada de prova por xixi: ‘Maria mijona’

Jade Picon entrou para os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira (25) após sua desclassificação da prova do líder por ter feito xixi nas calças. O momento de descuido da participante gerou diversos memes na web e o vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

“Coitada da Jade quando sair e ver que segurou xixi por quem não merecia”, brincou um internauta. “Jade faz xixi nas calças em rede nacional. Pobre menina rica”, escreveu outra conta.

Confira:

