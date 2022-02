Jaldo Rodrigues apresenta primeiro show solo ao lado de Tayrone, em Gandu

Uma nova etapa da carreira de Jaldo Rodrigues está prestes a começar! O seu primeiro show, enquanto cantor solo, têm data e local definidos. No sábado, 12 de março, o artista se apresenta no espaço Planet Show, a partir das 21h, na cidade de Gandu, no interior da Bahia. O evento conta também com a participação do cantor Tayrone.