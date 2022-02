Em busca de uma nova vaga de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Jeitto oferece oportunidades para diversas áreas. O aplicativo de crédito busca novos talentos, com ou sem experiência, para compor seu time de profissionais e suportar sua expansão.

Há chances para os cargos de designer, engenheiro de dados, analista de dados, analista de cobrança, analista de risco e compliance, atendimento ao cliente e Product Owner (PO). As posições, no entanto, são rotativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda da empresa.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas habilidades como gestão de relacionamento, senso de dono, pro atividade, autonomia para tomada de decisão e capacidade de equilibrar qualidade e agilidade na execução de tarefas são essenciais e consideradas importantes diferenciais competitivos.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a auxílio alimentação ou auxílio refeição, plano de saúde com coparticipação de 30%, vale transporte desconto lei ou reembolso estacionamento, bônus, plataforma Alura de ensino, dau off de aniversário e flexibilidade de horário. A empresa conta, ainda, com uma política de home office, que pode sofrer alterações conforme a área e o gestor.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://www.jeitto.com.br/quem-faz-o-jeitto para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

A empresa ressalta que acredita na diversidade dos pensamentos, ideias e gêneros. Portanto, todas as pessoas são bem-vindas nos processos seletivos, independentemente de sexo, gênero, raça, etnia, religião e qualquer outra característica.