Jequié: dois jovens morrem e outros dois ficam feridos em atentado

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque a tiros em Jequié, no sudoeste da Bahia. O caso ocorreu no domingo (6), em um imóvel no bairro de Pau Ferro.

De acordo com o g1, as vítimas foram identificadas como Leonardo Alves de Oliveira, de 16 anos, e Josivaldo Carvalho Silva, de 26. O adolescente morreu no local, enquanto o mais velho chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Além deles, outros dois jovens de 18 e 20 anos também foram baleados. Os dois foram levados ao Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) e não há informação sobre o atual estado de saúde deles.