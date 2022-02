Jessi se preocupa por não ter recebido placas no Jogo da Discórdia: ‘não sou vista’

Jessilane foi uma das participantes que não recebeu plaquinhas no Jogo da Discórdia que aconteceu na casa do BBB 22 durante a noite de segunda-feira (31). Em conversa com Naiara e Linn da Quebrada, a emparedada revelou estar preocupada com a situação.

“Ou eu estou jogando muito bem e realmente não deveria ter recebido as placas ou então eu não estou sendo vista no jogo. Tô feliz porque se eu sair amanhã ninguém vai ter nada para falar de mim. Mas, se eu ficar, terei que mudar completamente. Vou precisar me colocar porque também estou aqui para jogar”, declarou.