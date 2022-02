Jessilane acusa Arthur de jogar sujo: ‘me senti coagida’

Jessilane e Arthur protagonizaram um verdadeiro barraco durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (7). A professora deu a placa de “joga sujo” para o ator, e declarou que se sentiu pressionada após ele procurá-la para avaliarem a possibilidade de votar na mesma pessoa.

“Você teve atitudes parecidas com as do Rodrigo. Foi uma questão de interpretação minha. Mas isso fez com que eu me sentisse coagida”, disparou a professora.

O ator deu a versão sobre a conversa que teve com Jessi na academia. “Você pode resolver o seu problema e votar em mim que vou para o paredão. Ou então romper esse ciclo que vão os dois os paredão. Eu não estava formando um paredão. Eu respeitei você e não toquei mais no assunto”, rebateu Arthur.

Arthur disputa a permanência na casa ao lado de Arthur Aguiar e Naiara. Vote em nossa enquete.