Jessilane corta relações com Eliezer: ‘não quero que não votem por pena’

Jessilane ainda não conseguiu perdoar os votos que recebeu no quarto Lollipop no paredão de domingo (20). A sister desabafou com Tiago Abravanel sobre o assunto e declarou que não confia mais em Eliezer.

“Não quero que não votem em mim por dó, por pena. Quero que não votem porque decidem não votar em mim, independe ou não. (…) No final das contas, ele [Eli] falou que tentou se explicar, falei que não confiava mais independente do que fosse acontecer”, começou a professora.

Jessi ainda relembrou que Lucas declarou que ela foi para o paredão porque não quis combinar voto com os integrantes do quarto Grunge. “Lucas viu tudo e veio atrás de mim, e ele reforçou que fui para paredão porque não quis combinar com grupo. ‘Não vou combinar com quem não me sinto bem’, disse pra ele. ‘Então joga sozinha’, ele falou para mim”, completou.

Na formação do paredão, a casa foi dividida em três grupos e cada grupo indicou uma pessoa da casa para o paredão. A sister foi a indicada pelos integrantes do grupo Lollipop, mas conseguiu se salvar no bate e volta. Eli tentou justificar a escolha para a baiana e não obteve sucesso.

“Eu entendo a sua justificativa, mas não acredito que seja isso para todo mundo do seu quarto. Era mais fácil votar em mim porque eu já tinha ido ao paredão uma vez”, rebateu a baiana.

