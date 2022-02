Jessilane e Lais conversam após jogo da discórdia: ‘imunizou por interesse’

Após o jogo da discórdia desta segunda-feira (21) Lais chamou Jessilane para conversar. A médica comentou a decisão do quarto lollipop em ter indicado a professora, e reforçou que não foi uma decisão dela.

Já a baiana aproveitou para criticar a estratégia de Douglas em combinar voto. “Tomar decisões que são contra meu caráter e valor, eu não vou fazer. Se isso for preciso para ganhar o programa, então não vou fazer. O que me trouxe aqui dentro é o que acredito”, declarou.

Jessi também aproveitou a oportunidade criticar a imunidade que Arthur deu para Natália quando era anjo. “Arthur imunizou Natália por estratégia pra não dar a oportunidade das pessoas cumprirem a palavra de não irem nela”, completou.

Lais também não perdeu a oportunidade de criticar as atitudes dos integrantes do quaro Grunge. “Eles ficam bajulando, bajulando, bajulando, mas na primeira oportunidade que tem votam em você”, falou.

As duas se abraçaram no fim da conversa.

Durante a formação do paredão a casa se dividiu em grupos e cada um deveria indicar uma pessoa. O formado pelos integrantes do quarto lollipop indicou Jessi, que se salvou no bate e volta. Clique aqui para relembrar.

Leia mais sobre o BBB no iBahia.com