Jessilane manda a real para Vyni sobre relação com Eliezer: ‘Parece que tá apaixonado’

Após aproveitar a festa da líder Jade Picon, Jessilane ativou o modo “sincerona” e colocou Vyni contra a parede na madrugada desta quinta-feira (17).

A professora de biologia iniciou um papo sobre quem pegaria na casa do “BBB 22” até que a conversa chegou em Eliezer. “Eu pegaria todos, na verdade. Eu não ficaria com duas pessoas pela altura, que eu não gosto de ficar com homens mais baixos que eu”, iniciou ela. “Acho que só eu não ficaria com ninguém”, soltou Vyni.

A professora de biologia se mostrou surpresa com a fala do brother e rebateu: “Nem com o Eli?”. “Por que vocês tem esse negócio?”, questionou o cearense. “É porque você trata ele tão bem, parece que você tá apaixonado”, respondeu a sister.

“Ele é um irmão pra mim”, retrucou Vyni. Logo depois, Linn da Quebrada entrou na conversa para rebater o participante da pipoca: “Você mente mal”. Veja o vídeo do momento: