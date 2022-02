Jessilane revela não ter provado gosto do vip e Linn propõe solução ousada; entenda

Na xepa desde que entrou no BBB 22, Jessi comentou no quarto Grunge durante a madrugada desta sexta-feira (18) que nunca sentiu o “gostinho” do vip. Linn tratou logo de propor uma solução ousada para a amiga: um beijo entre as duas.

“Vontade de botar a Jessi na minha boquinha. Queria dar um beijão em você pra você sentir o gostinho. Quer sentir o gostinho do achocolatado?“, recomendou a cantora.

“Sai, ontem você já tentou me beijar”, disparou Jessi, relembrando o selinho das duas na festa.

Leia mais em iBahia.com