Jessilane revela ter sido professora da mãe: ‘Com 49 anos estudando’

Jessilane lembrou com carinho da história de sua mãe durante uma conversa com Lucas e Natália no “BBB 22”. A jovem explicou, nesta quarta-feira (16), que a matriarca voltou a estudar e concluiu o Ensino Fundamental.

“Minha mãe criou a gente sozinha. Meu pai pagava pensão porque minha mãe botou na Justiça e pronto. Nunca foi aquela coisa de amor, afeto. Nem sei quantos tios no total eu tenho, por parte de pai. Meu pai tem outros filhos além da gente”, iniciou.

A sister ainda revelou que junto com sua irmã, incentivou a mãe a retomar os estudos. “Minha mãe não teve acesso à educação. Ela estudou até a terceira série do Ensino Fundamental. Depois que a gente estudou, que a gente começou a fazer faculdade, ela tinha vontade de aprender a ler direito, ela sabia ler e escrever muito mal, ela tinha vontade de aprender e a gente incentivava”, contou.

“Aí, ela começou a fazer um supletivo, depois desistiu. A gente voltou a insistir e ela decidiu se matricular. Ela se matriculou em 2018. Começou na primeira série, fez uma prova de reclassificação e foi parar na quarta série”, explicou.

“No meio do ano passado, em 2021, ela se formou no Ensino Fundamental. Eu já era professora. Virei a professora da minha mãe. Eu já postava coisa no Instagram dando aula para ela. Minha mãe com 48, 49 anos estudando”, completou a professora de biologia.