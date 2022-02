JLL abre vagas de emprego pelo país; veja funções e regiões

A JLL, líder em gestão de investimentos e serviços imobiliários, está disponibilizando novas oportunidades de emprego em diferentes regiões do Brasil. As posições são para diversos setores da companhia. Confira, abaixo, as colocações e requisitos exigidos para se candidatar!

JLL abre oportunidades em várias regiões do Brasil

A JLL é líder em gestão de investimentos e serviços imobiliários. Fundada em 1996, a companhia é totalmente brasileira e possui sede na cidade de São Paulo. Atualmente, presta serviços em mais de 80 países, com mais de 90 mil colaboradores espalhados ao redor de todo o mundo.

Veja as vagas disponíveis na empresa:

Auxiliar Administrativo (exclusivamente para candidatos PCD);

Assistente Administrativo TI (exclusivamente para candidatos PCD);

Oficial de Manutenção Generalista;

Analista de Infraestrutura TI;

Oficial de Manutenção Generalista (exclusivamente para candidatos PCD);

Assistente Administrativo;

Técnico de Automação (exclusivamente para candidatos PCD);

Gerente de Infraestrutura;

Analista de Infraestrutura (exclusivamente para candidatos PCD);

Coordenador de Facilities;

Comprador (Pleno);

Líder de Manutenção (Refrigeração);

Eletrotécnico;

Coordenador de Planejamento e Produção;

Corretor de Imóveis (Associado).

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo de recrutamento da JLL, devem acessar o site de participação, realizando seu cadastro no cargo que pretende atuar futuramente.

Profissionais de qualquer faixa etária, a partir dos 18 anos completos podem participar da seleção, basta atender a todos os requisitos exigidos. Além disso, a empresa visa promover a inclusão e a diversidade, oferecendo cargos exclusivos para PCD.

