João Guilherme, ex de Jade Picon, revela que votou para eliminação de Paulo André

O ator João Guilherme, ex-namorado de Jade Picon, revelou através das redes sociais que votou bastante para a eliminação de Paulo André, atual affair da influenciadora no “BBB 22”.

“Eu confesso: o 1% do P.A fui eu quem votou”, escreveu o cantor no perfil do Twitter. Apesar dos esforços, Brunna Gonçalves foi eliminada na noite da última terça-feira (22) com 76,18% dos votos do público.



Acompanhando as exs?

Recentemente, João Guilherme respondeu perguntas dos seguidores através de seu perfil no Instagram e revelou que além de ver Jade Picon no “BBB 22”, também acompanha Larissa Manoela em “Além da Ilusão”, novela das 18h da TV Globo.

“Aí fica difícil. Estou assistindo a novela que recomendaram aqui, inclusive muito legal. Aí tenho que ir no BBB acompanhar a casa. É muita coisa”, brincou na ocasião.

