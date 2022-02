Jogador alagoano que estava ‘ilhado’ na Ucrânia se pronuncia após deixar país

O alagoano Pedrinho se pronunciou nas redes sociais após conseguir deixar a Ucrânia com jogadores Shakhtar Donetsk e familiares e chegar à Romênia. O recado deixado pelo jogador de futebol pede orações para quem permaneceu no país e teve tom de agradecimento aos brasileiros. “Quero agradecer a tantas pessoas que se preocuparam conosco, que ficaram…

O alagoano Pedrinho se pronunciou nas redes sociais após conseguir deixar a Ucrânia com jogadores Shakhtar Donetsk e familiares e chegar à Romênia. O recado deixado pelo jogador de futebol pede orações para quem permaneceu no país e teve tom de agradecimento aos brasileiros.

“Quero agradecer a tantas pessoas que se preocuparam conosco, que ficaram em oração durante todo esse tempo. Graças a Deus saímos da Ucrânia e estamos bem! Mas o coração segue apertado por todos que lá estão, que as orações continuem e que Deus tome a frente”, escreveu o atleta.

O alagoano atua pelo Shakhtar, da cidade de Donetsk, um dos epicentros da tensão entre russos e ucranianos. Pedrinho e outros jogadores brasileiros que vivem na Ucrânia ficaram ‘ilhados’ e impedidos de retornarem para o país natal após o início do conflito armado.

ENTENDA O CASO: Jogador alagoano pede para ser resgatado da Ucrânia após início de guerra

Após alguns dias, os jogadores brasileiros do Shakhtar e suas famílias conseguiram deixaram a Ucrânia. Eles partiram de Kiev para a e atravessaram a fronteira, chegando na Romênia.

“A evacuação dos jogadores foi possível graças à assistência pessoal do Presidente da UEFA, Alexander Cheferin, do Presidente da Federação Ucraniana de Futebol, Andriy Pavelko, e do Presidente da Federação de Futebol da Moldávia, Leonida Oleynichenko. Obrigado por sua ajuda a todos os envolvidos neste processo”, escreveu a assessoria do Shakhtar em nota oficial divulgada no site.