Jogador do Grêmio sofre traumatismo craniano após ataque a ônibus; atleta passa bem

A informação foi confirmado pelo boletim médico sobre o estado de saúde do atleta. Apesar do susto, Villasanti está bem.

O volante paraguaio ficou ferido no ataque ao ônibus da delegação do Grêmio, na chegada ao Beira-Rio para o clássico Gre-Nal. O jogador foi encaminhado de ambulância para o hospital Moinhos de Vento, onde passará a noite.

“O atleta está bem, sob cuidados no hospital Moinhos de Vento. Fez exames e foi constatado um traumatismo craniano e uma concussão cerebral, porém sem fratura na cabeça. Tem escoriações no rosto e um trauma no quadril”, diz o comunicado do Grêmio.