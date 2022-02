Jogo virou: entenda por que Bárbara foi eliminada do BBB 22

O sonho de R$ 1.5 milhão acabou para Bárbara na noite desta terça-feira (15). A modelo levou 86.02% dos votos em paredão disputado contra Arthur Aguiar e Natália, e se tornou a quarta eliminada do BBB 22.

Foto: reprodução / Globplay



A gaúcha afirmou que as aparências enganam e que ela não era apenas uma “patricinha” que entrou no reality para fazer VT. Logo de cara, venceu uma prova de resistência de 12 horas ao lado de Lais e conquistou a imunidade na primeira semana.



Ela também foi Anjo. Sangue no olho é a expressão que define a sister. No entanto, bom empenho em provas não é garantia de vaga na final. Afinal, uma hora a conta chega. O que fez Bárbara ser eliminada do BBB 22 ?



1. Língua de chicote: fofoca y fofoca



O comportamento “venenoso” de Bárbara ao lado da amiga Lais desagradou o público. A sister era constantemente flagrada criticando o comportamento dos brothers, inclusive de Jade Picon, uma das principais aliadas dela no reality.

Além disso os internautas entenderam que a gaúcha também era falsa com Natália. Após prestar apoio à designer de unhas, a eliminada ouvia as aliadas arquitetando votos consecutivos na mineira e sequer se manifestava contra.

2. A inimiga do entretenimento? Primeira a ir embora das festas



As festas são um dos momentos mais esperados dos telespectadores do BBB: é tempo de bebedeira, fofoca e pegação. Mas, Bárbara fazia o que? Cortava expectativas. Ela Ficava poucas horas e era a primeira a dormir. Os aliados até tentavam animá-la, mas raramente tinham sucesso.

O BBB tem treta, paredão, mas também tem festa para acalmar os ânimos e divertir os telespectadores. Teria Bárbara se tornado uma inimiga do entretenimento?



3. Até quando? Polêmicas envolvendo racismo

Os comentários apontados como racistas da modelo pesaram na eliminação dela. Os internautas alegaram que a sister teria imitado um macaco após, ao lado de Lais e Eslovênia, falar de Natália próximo ao banheiro, e descobrirem que a sister poderia ter ouvido tudo.

Em outro momento, a gaúcha utilizou o termo “Samba de Crioulo doido” para se referir ao comportamento de Douglas. A expressão é considerada extremamente racista.



4. Mexeu com as pessoas erradas: rivalidade com Arthur e Natália

Após serem excluídos pelo restante da casa e se tornarem “alvo fácil”, Arthur e Natália caíram no gosto do público. Assim como os demais integrantes do Quarto Lollipop, a loira é acusada de “perseguir” os dois participantes, colocando-os como opção de voto e fazendo comentários maldosos.