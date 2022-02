Jojo Todynho abre o jogo e revela motivo que a fez casar: ‘É um processo’

Jojo Todynho apareceu nas redes sociais para falar sobre alguns assuntos, incluindo seu casamento com Lucas Souza. A funkeira revelou estar frequentando a igreja e estaria em um processo de transformação.

“Ainda estou em libertação! Vocês vão me ver ainda falar muito palavrão. Estou caminhando. Não fiquem me condenando quando me virem ir para igreja. Estou caminhando. É um processo. Deus transforma vidas e já me transformou. Já sinto desejo de ir à igreja, antes não sentia esse desejo. Tenho o desejo de orar…”, iniciou.

A vencedora de “A Fazenda 12” ainda falou sobre o que motivou seu casamento com o oficial do Exército. “Um dos motivos que eu casei também foi para não viver em fornicação. Então é um processo. Mas essa vida de empresária, mãe de pet e futura evangélica não é fácil, não”, finalizou.