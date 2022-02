Jojo Todynho deixa de seguir Jade Picon e detona influencer: ‘Nova presidente do Brasil’

Jade Picon acaba de perder mais uma seguidora nas redes sociais. Insatisfeita com o comportamento da influenciadora digital no “BBB 22”, Jojo Todynho soltou o verbo ao criticar o fato de Jade dizer para Arthur Aguiar, durante o Jogo da Discórdia, que não “dar segunda chance para as pessoas na vida”.

Revoltada com o que assistiu, Jojo tratou logo de deixar de seguir Jade no Instagram. “Já deu. Deixando de seguir”, avisou Jojo no Twitter.

Nesta terça-feira, a cantora do hit “Que tiro foi esse” apareceu numa live em seu Instagram explicando sua indignação com a irmã de Leo Picon e detonou a atual líder do “BBB 22”.