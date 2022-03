Jornalista baiana acusa Arthur Aguiar de gordofobia; Maira ameaça processo

A jornalista baiana Naiana Ribeiro utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (28)

para fazer um desabafo sobre uma suposta situação constrangedora que ocorreu quando ela entrevistou Arthur Aguiar. A profissional de comunicação acusa o participante do BBB 22 de gordofobia.

“Me olhou de baixo pra cima (julgando). E ainda questionou se seria eu mesma (jornalista gorda) que o entrevistaria em uma live. Foi tosco. Constrangedor. Queria que tivesse mudado, mas acho difícil #bbb22 #gordofobia”, escreveu Naiana na rede social.

No dia 9 de janeiro, pouco antes da divulgação oficial da participação do músico no reality, Naiana já havia comentado no Twitter sobre a entrevista. “Já entrevistei Arthur Aguiar e ele foi ok porque estava tentando se inserir musicalmente. Deu respostas rasas e superficiais… ???? pior que ele, só Mayra mesmo”, disse.

Nos stories do instagram, a esposa de Arthur Aguiar, Maira Cardi, se pronunciou sobre as acusações da jornalista. “Galera que surfar na crista da onda. Os holofotes estão todos em cima do Arthur e o que não falta é gente querendo aparecer. Tem uma pessoa querendo aparecer de uma maneira vergonhosa que, inclusive, enfraquece um movimento importante. Amor, o preconceito está na sua cabeça, se tem uma coisa que o Arthur não é, é preconceituoso, ele não faz esse tipo de julgamento”, começou a coach.

Maira também declarou que pode processar Naiana. “Isso dá processo, é crime acusar a pessoa de algo que ela não fez, e você tem que ter provas. Falar, até papagaio fala, quero ver provar. Cuidado com o que você está falando, porque se tivermos que tomar medidas cabíveis, iremos tomar, e isso vai render um processo para você. ma falta de respeito inventar algo tão sério e enfraquecer um movimento tão sério […] Que preguiça, meu amor. Uma mulher tão linda dizendo que um homem te olhou dos pés às cabeças”, continuou Maira.

“Não cabe a você ficar fazendo esse papel de vítima, de coitadinha, inventando uma coisa só para surfar na onda de uma pessoa que jamais teria um preconceito desse”, ela disse ainda que, o fato de o marido estar confinado não a fará ficar calada: “Eu te processo. Fecha a tua boca para não dar bosta para o teu lado”, terminou.

Procurada pelo iBahia, Naiana optou por não se pronunciar sobre o ocorrido, por causa de orientação dos advogados. A jornalista também relatou ter sofrido ataques e ameaças do fãs do cantor.

