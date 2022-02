José de Abreu desabafa sobre morte do filho de 21 anos: ‘Dor que não acaba’

“Eu estava em Manaus, gravando uma novela chamada ‘Amazônia’. Estava no café da manhã no hotel, quando me chamaram no balcão pra atender o telefone fixo. O pai da Nara (ex-mulher e mãe do rapaz) me disse: ‘houve um acidente com o Rodrigo’. Ouvi pela voz que era alguma coisa grave. Na hora, perguntei: ‘morreu?’ Ele respondeu que meu filho tinha caído da janela. É uma dor que não acaba. É a vida invertida”, contou José de Abreu no programa “Julia”, do canal SIC.