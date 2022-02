Jovem assina contrato milionário após cantar com Gusttavo Lima; veja vídeo

Bastou apenas um vídeo com Gusttavo Lima, para Thiago Araújo, de 19 anos, viralizar na web e assinar um contrato milionário. Em julho de 2021, o cantor surpreendeu o sertanejo e confundiu até Andressa Suíta, que achou que a cantoria era do maridão.

Em cinco meses, Thiago viu sua vida mudar e revelou para a coluna de Leo Dias, do “Metrópoles”, que fechou contrato com a gravadora “M-Music” no final do ano.

“Quando eu soube que ele estava aqui em Angra, eu fui lá (na casa alugada por GL) conhecer ele. Quando a gente chegou, ele estava ensaiando na varanda e não conseguimos chegar até ele. De noite, a gente foi com um amigo que tem uma lancha e levou a gente lá”, iniciou o jovem.

“Mas o Gusttavo estava almoçando com o prefeito daqui e estava só a Andressa na casa. Paramos a lancha e eu fiquei de lá cantando. Aí ela e a sogra dele foram para fora da casa e ficaram se perguntando “ué, o Gusttavo estava jantando em Angra e agora já chegou?” Confundindo eu com ele, né?”, disse para o jornalista.

No dia seguinte, Thiago conseguiu uma foto com o ídolo e até ganhou uma garrafa de Whisky de presente do cantor. Seu contrato com a gravadora tem duração de três anos e ficará em vigor até 2024.