Jovem e adolescente têm casa invadida e são executados no interior de AL

Dois homens foram mortos a tiros após terem a casa invadida no final da madrugada deste domingo (20), no povoado Pé de Serra, município de Major Izidoro, no sertão de Alagoas. As vítimas foram identificadas como Ednaldo Farias da Silva, de 21 anos e o adolescente Daniel Francisco de Paula, de 16.

De acordo com as informações do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), dois homens teriam arrombado a porta da casa, invadido o imóvel e efetuaram os disparos de arma de fogo contra as vítimas, que morreram na hora.

A polícia ainda não tem maiores informações sobre a motivação e autoria do crime. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher os corpos das vítimas.