Jovem é aprovado em medicina e vai até lavoura para dar notícia ao pai; veja vídeo

Um jovem baiano emocionou o pai ao revelar aprovação no curso de medicina na Universidade Federal da Bahia (Ufba). As imagens mostram Sandro Lúcio Nascimento Rocha, de 21 anos, atravessando uma lavoura, localizada em Caculé, sudoeste da Bahia, para dar as boas novas ao genitor. Não demora para que os dois comecem a chorar copiosamente, enquanto se abraçam.

Em terceiro lugar, agradeço aos meus caríssimos professores, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Todos, sem exceção. Eles que me ensinaram os macetes da educação com todas as limitações de materiais, ou até mesmo sem receber os seus salários; sempre amaram o que fazem, e têm um espaço no melhor lugar do meu coração”, escreveu o mais novo estudante de medicina emocionado.

