Jovem é morto a tiros após sair de audiência em Camaçari

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros após sair de uma audiência de custódia no Fórum Criminal de Camaçari na tarde de segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Civil, Joais Duarte Andrade estava em um veículo com familiares, quando foi interceptado pelos suspeitos. Eles atiraram contra o jovem, que morreu no local.