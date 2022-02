Jovem é preso com drogas dentro de ônibus em estrada na Bahia

Um jovem de 22 anos foi preso com seis tabletes de cocaína e um de maconha, dentro de um ônibus, na quarta-feira (16), na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. As drogas foram encontradas após o trabalho de um cão farejador, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O veículo, que foi abordado na BR-116, havia saído da cidade de São Paulo com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. Durante o procedimento de fiscalização nas bagagens, o cão K-9 Kaleu identificou a mala com drogas.

Na mala do jovem foram encontrados os tabletes de cocaína, com peso total de de 6,4 kg e o de maconha com peso aproximado de 250 gramas.