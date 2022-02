Jovem é preso transportando mais de 6kg de maconha para Praia do Francês

Um jovem de 24 anos foi preso nesta terça-feira, 2, depois de ser flagrado transportando 6,600kg de maconha em um carro, modelo Logan, de cor prata, com destino à Praia do Francês, em Marechal Deodoro. De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), esse carro estava seguindo pela rodovia AL-101 Sul, nas proximidades…

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), esse carro estava seguindo pela rodovia AL-101 Sul, nas proximidades do posto avançado do Polo, em alta velocidade. Os policiais realizaram acompanhamento e solicitaram sua parada.

Durante busca veicular os policiais encontraram a droga no porta-malas. O motorista do carro disse que iria fazer a entrega depois de receber chamada através de um aplicativo de transportes.

O caso foi registrado no Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Cisp) de Marechal Deodoro.