Jovem morre em acidente causado por infração de trânsito no sudoeste da Bahia

Foto: Divulgação/PRF

Uma jovem, de 22 anos, morreu depois de sofrer um acidente na BR-116, trecho da cidade de Poções, no sudoeste do estado. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Taís Aguiar estava na garupa de uma moto com o namorado, quando um veículo fez uma conversão proibida e eles se chocaram com o veículo. O acidente aconteceu na sexta-feira (4), por volta das 20h.