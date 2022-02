Jovem não toma vacina contra Covid-19 por falta de documentos: ‘uma pessoa que não existe’

“Eu me sinto uma pessoa que não existe. É horrível viver assim, sem documento. Eles não estão nem aí, me tratam como se eu fosse um cachorro”, desabafou.

Celiane mora com a mãe adotiva, Janete Cruz, há sete anos. Ela contou que a jovem foi abandonada pela mãe biológica quando era criança. Celiane chegou a ficar em um orfanato, mas o local fechou e ela foi morar com um tio, que já cuidava de muitas crianças.

A TV Subaé, afiliada da TV Bahia, entrou em contato com a Defensoria Pública para saber a possibilidade do adiantamento do encontro com Janete e Celiane, mas ainda não obteve resposta.