Jovem que não tomou vacina contra Covid-19 por falta de documentos recebe primeira dose

Com segunda dose prevista para 18 de abril, Celiane contou que conseguiu abrir “mais uma porta”.

“Estou me sentindo muito alegre, não dá para explicar. Consegui abrir mais uma porta e espero conseguir ainda mais”, celebrou em entrevista a TV Subaé.

Celiane deveria ter sido vacinada no terceiro trimestre de 2021, mas não conseguiu receber a primeira dose por não ter os documentos pessoais, como CPF e RG, exigidos para receber o imunizante.

Segundo o g1 Bahia, a vacinação da jovem só foi possível por conta de uma recomendação do Ministério Público (MP-BA) para o município de Feira de Santana. O pedido recomenda que todas as pessoas em situação de vulnerabilidade fossem imunizadas, incluindo as que não possuem registros civis.