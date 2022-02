Jovem que percebeu que foi baleada após 4h fala que amiga escolheu o local da festa

“Eu estou um pouco receosa de voltar no bairro, que era um lugar que eu não conhecia. Eu fui porque foi escolhido a dedo por uma amiga de confiança [comemorar o aniversário]. Ela já disse que tinha ido lá e falou que era tranquilo”, disse.

A jovem, de 22 anos, foi atingida no braço por volta de 0h30. Mesmo machucada, ela permaneceu na festa com amigos. Ela só procurou atendimento, quando sentiu uma dor muito forte no braço.