Jovens baianos desenvolvem fitocosmético a partir da casca da banana

Foto: Divulgação

Os fitocosméticos são cosméticos naturais e sustentáveis. Eles são elaborados a partir de extratos, óleos ou partes de vegetais. Com objetivo de criar um produto que alinhasse os cuidados com a pele e sustentabilidade, os alunos Iarlei Santos, Samoel Silva, Ellen Cristina e Jefferson Cruz, orientados por Pachiele da Silva, do Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal II, desenvolveram uma pesquisa sobre a produção de fitocosmético a partir da casca de banana como alternativa sustentável para tratamentos estéticos.

De acordo com Iarlei Santos, a ideia de pesquisar esse tema surgiu após um bate-papo sobre a degradação ambiental e o pouco aproveitamento dos compostos orgânicos.

“Conversamos sobre o impacto ambiental gerado pelo não aproveitamento de substâncias orgânicas. Logo pensamos na banana, pelo seu alto consumo e o desperdício da sua casca, uma vez que não vemos produtos que a utilizem”.

Para obter o insumo, os pesquisadores coletaram e higienizaram as cascas de banana. O material colhido passou pelo procedimento de maceração, que é o processo de colocar a matéria-prima em contato com o líquido extrator, e a substância foi extraída e tratada.

“O nosso produto promove, por meio da sua ação de antioxidação, o combate aos radicais livres da pele. Esses radicais são responsáveis por produzir o envelhecimento precoce, rugas, acnes e outros problemas. Por isso, é importante neutralizá-lo”, explica Iarlei.

A pesquisa faz parte do Programa Ciência na Escola, da Secretaria de Educação, e foi uma das vencedoras da 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA). O objetivo do projeto, que está em fase de teste com as substâncias flavanoides e antioxidantes, é incentivar a reutilização de materiais orgânicos.

“Nosso intuito é promover a reutilização e a sustentabilidade de uma forma que as pessoas entendam que ao nosso redor existem materiais de muito potencial e que podem ser aproveitados em todas as áreas”, afirma.

A orientadora dos estudantes, Pachiele da Silva, destaca que esse produto trará benefícios para a população.

“A sociedade irá conhecer os benefícios da casca de banana, que até então é vista como lixo orgânico e apenas descartada. Além disso, o projeto propicia à comunidade um produto de qualidade e acessível. Trazendo ainda, o benefício dos antioxidantes”.

Bahia Faz Ciência

A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb) estrearam no Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, 8 de julho de 2019, uma série de reportagens sobre como pesquisadores e cientistas baianos desenvolvem trabalhos em ciência, tecnologia e inovação de forma a contribuir com a melhoria de vida da população em temas importantes como saúde, educação, segurança, dentre outros.

