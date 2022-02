Ju Moraes e Gabriel Elias celebram Salvador no single ‘Talvez’; veja clipe

Foto: Divulgação/Luiza Ferraz

Os cantores e compositores Ju Moraes e Gabriel Elias se juntaram para lançar o single “Talvez”, que chegou na quarta-feira (23), acompanhado de um clipe, já disponível no YouTube. A faixa, assinada pelo selo Colaboraê, é uma composição de Tiê de Castro em parceria com Gavi.

Com uma linguagem pop e batidas eletrônicas, “Talvez” resgata a essência da música baiana com um som leve e dançante. Os artistas celebram as riquezas de Salvador, em um tom romântico e nostálgico. Apesar de ser mineiro, Gabriel não esconde o seu amor pela capital baiana, enquanto Ju, baiana, afirma se sentir abraçada pelo lançamento.

“Quando começamos a desenhar a nova fase do meu trabalho, trouxemos alguns artistas que eu gosto e que desejava encontrar nesse momento – e Gabriel é um deles. Quando recebi a canção de Tiê e Gavi, ela se encaixou perfeitamente pra gente, falando sobre Salvador e o quanto é apaixonante estar aqui. A música tem um poder de fazer a gente se sentir abraçado por ela, como um lugar especial, como é Salvador pra quem chega aqui”, contou Ju.

O clipe, dirigido por Jana Leite e gravado em Salvador, conta com atuação dos cantores, que trazem ainda mais a sutileza da canção.

