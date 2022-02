Juiz do TRT pede desculpas após decreto viralizar na web: ‘Fui infeliz’

Foto: Reprodução/Instagram



Depois que uma foto do despacho assinado pelo juiz titular da 14ª Vara do Trabalho de Salvador – Benilton Brito Guimarães – viralizar na internet na última quinta-feira (3), o representante emitiu um posicionamento sobre o fato.

Em nota, Benilton assumiu a culpa do caso e pediu desculpas à sociedade. “Exarei e subscrevi um despacho inadequado, que – rapidamente postado nas redes sociais – teve repercussão maior do que tudo – de bom e de ruim – que eu já fiz na vida. Fui infeliz. O fato é que, mesmo sem a menor intenção, acabei expondo todos os colegas ao constrangimento de serem meus colegas. Eu preciso que vocês me perdoem por isso.”

Despacho em que juiz retira processo de pauta e diz que aproveitaria tempo para beber whisky viraliza (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O caso

O caso aconteceu na última quinta (3). Segundo a ação trabalhista, Benilton Guimarães determina a retirada do processo de pauta por causa da oposição à audiência telepresencial por parte da ré. “Melhor para o juiz e a secretária de audiência, que poderão aproveitar o respectivo horário para atividades lúdicas, como tomar duas ou três doses de whisky, não mais que isso. Aguarde-se o retorno das atividades presenciais”, escreveu ele.

Na ocasião, em nota, a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região informou que vai adotar medidas que forem cabíveis após verificar a autenticidade do despacho.