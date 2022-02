Juiz retira processo de pauta e diz que aproveitaria tempo para beber whisky; entenda caso

A foto de um despacho viralizou nas redes sociais. Isso porque, no documento assinado pelo juiz titular da 14ª Vara do Trabalho de Salvador, Benilton Brito Guimarães, retira um processo de pauta e diz que aproveitaria o tempo para beber whisky.

Despacho em que juiz retira processo de pauta e diz que aproveitaria tempo para beber whisky viraliza (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

De acordo com o ‘G1 Bahia’, o despacho foi emitido pelo juiz na quinta-feira (3). Segundo a ação trabalhista, Benilton Guimarães determina a retirada do processo de pauta por causa da oposição à audiência telepresencial por parte da ré.

“Melhor para o juiz e a secretária de audiência, que poderão aproveitar o respectivo horário para atividades lúdicas, como tomar duas ou três doses de whisky, não mais que isso. Aguarde-se o retorno das atividades presenciais”.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 5ª Região investiga se o documento é verdadeiro.

Em nota, a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região informou que vai adotar medidas que forem cabíveis após verificar a autenticidade do despacho.