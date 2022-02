Justiça libera 75% da capacidade do Rei Pelé para clássico entre CSA e CRB; confira pontos de vendas de ingressos

O Estádio Rei Pelé receberá 75% de sua capacidade máxima no Clássico das Multidões entre CSA e CRB pelo Campeonato Alagoano, no próximo sábado (5). A liberação pelo Tribunal de Justiça de Alagoas após uma série de vistorias realizadas pelo Governo do Estado, nessa quarta-feira (2). Com a liberação, o setor de arquibancadas altas voltarão…

Augusto Oliveira/CSA

O Estádio Rei Pelé receberá 75% de sua capacidade máxima no Clássico das Multidões entre CSA e CRB pelo Campeonato Alagoano, no próximo sábado (5).

A liberação pelo Tribunal de Justiça de Alagoas após uma série de vistorias realizadas pelo Governo do Estado, nessa quarta-feira (2).

Com a liberação, o setor de arquibancadas altas voltarão a funcionar, pois somente as grandes arquibancadas e cadeiras especiais estavam liberadas.

Ao todo, 11.500 torcedores poderão assistir ao Clássico das Multidões, que será o primeiro da temporada de 2022.

O duelo terá mando de campo do CSA, mas a torcida do CRB também poderá comparecer ao jogo. Serão 9.600 ingressos direcionados aos azulinos e 1.900 aos regatianos.

VENDA DE INGRESSOS

Torcida do CSA

Pontos de venda – Loja Azulão, Central do Sócio, PolySport Centro, Óticas Carol Shopping Pátio, Restaurante Pimenta de Cheiro e pelo site.

Arquibancadas altas R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia)

Cadeiras especiais R$200 (inteira), R$ 100 (meia).

Torcida do CRB

Pontos de venda – Casarão do CRB

R$ 30,00 (apenas dinheiro)

Quinta: 12h às 18h

Sexta: 9h às 18h

Sábado: 9h às 13h

ONDE ASSISTIR

O primeiro Clássico das Multidões disputado em 2022 terá transmissão ao vivo pela Band Nordeste, em TV aberta, e pela plataforma Eleven Sports, na internet. O duelo está marcado para às 17 horas.