LAB CN abre matrículas para formações gratuitas em Programação, Marketing e Redes Sociais

A instituição Cinema Nosso, com patrocínio da “modalmais” através da Lei de Incentivo à Cultura – ISS, lançou o LAB CN, uma formação totalmente gratuita para jovens periféricos de 18 a 29 anos de todo o Brasil. As inscrições estão abertas até o dia 7 de março e as vagas são limitadas para garantir atenção diferenciada aos alunos e qualidade no ensino.