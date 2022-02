Os participantes do BBB 22 estão bastante tensos com a formação de paredão deste domingo (6). Em conversa com Jade no quarto do líder, Lais perguntou se a sister realmente indicará Lucas para a berlinda e ela fez mistério.

“Não sei… será?

Ele não fez movimento nenhum, ele sabia que era uma opção minha e mesmo assim…“, declarou a jovem, que mais cedo havia cogitado indicar Arthur Aguiar.