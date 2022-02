Lais reclama que Jade não lava pratos: ‘tem que colocar pressão’

Lais anda bastante insatisfeita com a cozinha vip do BBB 22. Em conversa com Bárbara na noite dessa quinta-feira (10), a sister reclamou do comportamento de Jade, e alegou que influencer sequer lavava os pratos.

“A gente tem que lavar aquela cozinha, aquela bagunça. Acho muito chato. Ontem, de novo, eu sujei um prato, e nem foi de comida. Não, foi uma xícara que eu sujei ontem, peguei e lavei na hora. Ai você vai lá, tem tudo, mil panelas”, começou a médica.

Tem gente que não está lavando nada. E não é só uma pessoa. Jade não lavou nada.Tem que colocar uma pressãozinha nela para começar a lavar”, declarou.