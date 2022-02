Lais recusa edredom com Gustavo: ‘De jeito nenhum’

Em clima de carnaval e folia, o assunto do quarto lollipop não poderia ser outro neste sábado (26): a pegação entre Lais e Gustavo. Eliezer comentou com a médica que Larissa estava preocupada com um futuro edredom do casal, e ela negou que fosse acontecer.

“Gente, nunca! Não julgo quem faz, mas de jeito nenhum. Isso é uma coisa minha. Nunca. O povo ficou enchendo o saco, jogando camisinha em cima de mim. Fiquei morrendo de vergonha, nem consegui beijar o menino depois”, comentou a goiana.

Lais e Gustavo não são o único casal do BBB 22. Muito pelo contrário. O próprio Eliezer já teve um caso com Maria, que foi expulsa, e Natália. Jade e Paulo André, Lucas e Eslovênia também completam o grupo dos “casados”.

