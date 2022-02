Lancha de passeio pega fogo e 10 pessoas são resgatadas da Baía de Todos os Santos

Foto: Reprodução/Redes Sociais



Uma lancha de passeio com 10 pessoas pegou fogo, na manhã deste domingo (20), na Baía de Todos os Santos. De acordo com informações da Capitania dos Portos, todos os tripulantes e passageiros foram resgatados. Destes, os 2 marinheiros tiveram que ser encaminhados para atendimento médico por conta da inalação da fumaça.

O restante das vítimas passam bem e foram encaminhados para a sede da Capitania dos Portos. A marinha não informou o que aconteceu com a embarcação após o incêndio, nem a causa do incêndio. Turistas e banhistas que estavam na região se assustaram com a fumaça.

