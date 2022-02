Lanche da criançada: que tal preparar um incrível rocambole de goiabada?

Criançada em casa durante o dia? Que tal preparar um rocambole de goiabada? A receita é super prática de fazer e leva poucos ingredientes. Veja o passo a passo disponível por portal Cybercook.

Ovo 5 unidades

Açúcar 1 1/2 xícaras (chá)

Farinha de trigo 1 1/2 xícaras (chá)

Fermento químico em pó 1 colher (sopa)

Limão 1 unidade

Goiabada 250 gramas

Água 150 mililitros

Açúcar de confeiteiro 1/4 xícara (chá)

1. Para a massa bata bem as claras em neve e acrescente as gemas com o açúcar. Volte a bater.

2. Coloque a farinha e raspas de limão, bate mais um pouco.

3. Por último coloque o fermento misturado em 1/4 de xícara (chá) de água.

4. Leve para assar à 180ºC por 10-15 minutos.