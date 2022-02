Lanche da madrugada: veja receita de bruschetta de guacamole

Bateu aquela fome na madrugada? Nada melhor do que se deliciar com um lanche. Uma sugestão é preparar uma deliciosa bruschetta guacamole. Confira abaixo a rece do ‘Receita, do ‘Receiteria’.

Ingredientes:



8 fatias de pão italiano

1 avocado

1 colher de sopa de suco de limão

1 pitada de sal

1 pitada de páprica picante

1/2 xícara de chá de tomatinho

1 colher de sopa de cebola roxa

1 colher de sopa de salsinha

1/2 colher sopa de azeite



Modo de preparo:

Amasse bem o avocado em uma tigela e adicione o suco de limão, o sal e a páprica. Deixe reservado.

Coloque os tomates picados em quatro partes em outra tigela. Misture com a cebola picada, a salsinha picada, o azeite e reserve.

Coloque a pastinha nas fatias de pão e acrescente os tomates. Acerte o sal e bom apetite!

Leia mais sobre gastronomia no iBahia.com