Lanche da tarde favorito da criançada: aprenda a fazer algodão doce caseiro

A história do Algodão Doce é incerta. Não se sabe até hoje, qual sua origem real. Mas, o que se pode confirmar é que a guloseima é favorita entre as crianças e adultos. Com um gostinho que some na boca, o doce remete a infância e as idas em parques de diversões e aniversários infantis.

Para adoçar o dia, o iBahia separou uma receita de lanche da tarde que traz a doçura como protagonista. Então, é melhor cobrir seus balcões e o chão, de preferência com plásticos, e convocar os pequenos para a cozinha! Hoje é dia de preparar um Algodão Doce Caseiro.

Prepara o print!

Ingredientes

2 xícaras de açúcar granulado

1 xícara de xarope de milho claro

1 xícara mais 1 colher de sopa de água

1/2 colher de chá de extrato de limão

Corante alimentar, rosa ou amarelo

Uma mistura de bolo de morango

1 jarra de coalhada de limão

Como fazer:

Em uma panela de 2 litros, adicione açúcar, xarope de milho e água. Mexa para combinar; Coloque o termômetro de doces em uma panela e acender o fogo médio-alto; Cozinhe o açúcar até o termômetro ler 150 graus celsius (cerca de 15 minutos). Isso é chamado de “temperatura de rigidez” e é fundamental para obter a consistência certa para o seu algodão doce; Em seguida, coloque cuidadosamente o açúcar em uma tigela de vidro à prova de calor; Adicione o extrato de limão e algumas gotas de corantes alimentares. Mexa com uma espátula de borracha para misturar. Mergulhe fundo na mistura de doces. Mantenha alguns centímetros acima da tigela, permitindo que algum excesso goteje; Em seguida, segure o batedor 30 centímetros acima do suporte e acertar com cuidado em um movimento de ida e volta. Isso criará fios finos de algodão doce. Uma vez que você tiver uma boa quantidade de doces, faça uma bola.

Dica extra: essa receita é ótima iguaria para utilizar na hora de decorar um bolo, cupcakes ou sorvete.