Larica da madrugada: aprenda fazer sanduíche de ovo em 10 minutos

Foto: Reprodução

É madrugada e bateu aquela fome? Nada melhor do um sanduíche rápido e simples de ser feito. Em apenas 10 minutos, o sanduíche de ovo é aquela opção para saciar a fome de uma forma deliciosa e sem muito trabalho.

Confira a receita da Nestlé e bom apetite!

INGREDIENTES:

2 fatias de pão de forma

1 ovo cozido

2 folhas de alface

4 rodelas de tomate

2 fatia de fiambre ou presunto

2 fatias de queijo

2 rodelas de cebola

MODO DE PREPARO:

1. Ponha o ovo a cozer. Enquanto coze, pode preparar os outros ingredientes.

2. Num prato, coloque a primeira fatia de pão, barre por cima com maionese ou manteiga e coloque as fatias de fiambre ou presunto.

3. Corte o ovo às rodelas e disponha por cima do fiambre juntamente com as folhas de alface.

4. Coloque o tomate e a cebola e finalize com as fatias de queijo.

5. Feche com a outra fatia de pão barrada do lado que vai ficar para dentro.

6. Corte a sanduíche na diagonal para obter dois triângulos e leve à tostadeira.

7. Sirva quente.

Veja mais em ibahia.com.