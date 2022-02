Larissa abre o jogo e analisa paredão do ‘BBB 22’: ‘Não tinha incomodado o público’

Faz pouco tempo que Larissa saiu da casa de vidro e foi direto para o jogo do “BBB 22”, mas ela não quis saber de perder alianças e já tratou de passar sua análise sobre o novo paredão.

Durante uma conversa com Linn da Quebrada e Jessilane na madrugada desta segunda-feira (14), a sister abriu o jogo sobre quem acha que deve sair do jogo pela opinião do público.

“Uma coisa, também, a se pensar que eu acho que pode tranquilizar bastante a Nat é que ir consequentemente para o Paredão vai deixando a pessoa mais forte também”, iniciou Lina.

“E foi o que eu falei com o Gustavo também, porque ela já voltou de dois Paredões, mas aí eu vou falar o meu ponto de vista. Ela voltou dos dois Paredões porque as pessoas que foram pro Paredão com ela eram prioridade para sair”, revelou Larissa.

“Até então ela não tinha incomodado o público. Então o Paredão essa semana é Natália, Arthur e Bárbara, então na minha opinião, ou sai Arthur ou sai Bárbara. É a minha opinião. É o que eu vi lá fora sobre isso”, finalizou a participante.