Larissa ‘fecha’ com integrantes do quarto Lollipop: ‘estratégia calculada’

A eliminação de Bárbara deixou as integrantes do quarto Lollipop bem apreensivas durante a madrugada desta quarta-feira (16). Larissa declarou que votará com Lais, Eslovênia e Brunna e pede para que se protejam.

“Eles vão vir pra cima da gente, domingo nada de não querer votar porque ‘Ah, é amigo’. Nada disso. A gente precisa fazer a nossa estratégia calada, sem compartilhar com ninguém.”, começou a ex-casa de vidro.

A modelo ainda comentou que os meninos andam sempre com Natália, Jessi e Linn, e que eles podem se juntar para formar um grupo. “É interesse. Eles tão vendo que a Natália tá voltando e tão grudando nela”, completou Lais.