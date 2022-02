Larissa Luz rememora essência do carnaval de Salvador: ‘Energia de recomeço’

Foto: Victor Carvalho

Larissa Luz também esteve presente no evento “Paredão Tropical”, realizado no edifício Sulacap. Além dela, o evento reuniu também Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy do Harmonia do Samba, Lia de Itamaracá e o trio de blocos afro: Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá.

Em entrevista exclusiva ao iBahia, a cantora falou sobre o significado do carnaval em sua vida: “O carnaval pra mim é intensidade, é emoção. É quando eu lembro da importância de fazer o que eu faço”, disse.

A artista ainda reforçou: “O carnaval é energia de recomeço, energia para começar o ano, energia de celebração. Porque apesar de tudo a gente sabe celebrar! E é bom que a gente não se esqueça que a gente consegue ser feliz apesar de tudo”, contou ao iBahia.

Larissa falou ssobre a situação crítica que passa a classe artística diante de mais um ano sem carnaval. “Os blocos afro já representam uma fatia da classe artística que já é muito prejudicada (antes mesmo da pandemia). Eu vejo todo ano se repetirem coisas que já deveriam estar resolvidas”, explicou.

A artista disse em entrevista que importante que todos os artistas devem destacar a cultura dos blocos afro na manutenção da memória musical. “Os blocos afro nos deram régua e compasso para ser tudo que a gente é hoje. Eu acredito muito que tudo que a gente almeja ser, a gente precisa lembrar e reverenciar quem veio antes na nossa história. Não dá pra esquecer, por que se não, a gente fica sem chão e sem rumo”, pontuou.