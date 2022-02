Larissa sofre acidente durante festa do ‘BBB’ e passa por atendimento médico; saiba mais

Durante a festa do líder na madrugada desta quinta-feira (24), Larissa sofreu um acidente e quebrou um dedo do pé no “BBB 22”. A sister se esbarrou em um item do cenário da comemoração e se machucou.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a participante derrapando perto de onde se encontrava o pole dance, ela recebe ajuda de Pedro Scooby e um tempo depois é carregada pelo brother.

Após receber atendimento médico no confessionário, Larissa voltou para a casa mais vigiada do Brasil com o pé engessado e necessitou de ajuda para conseguir se locomover até o quarto Lollipop.

Veja o vídeo:

O momento em que Larissa quebrou o dedo #BBB22 pic.twitter.com/tbeqfW6rGZ — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) February 24, 2022

