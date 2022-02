Lasanha especial: aprenda receita com bacalhau e molho branco

Foto: Reprodução/Panelinha O almoço de domingo pede uma receita especial para a família. A lasanha costuma ser uma tradição no final de semana, melhor ainda quando a receita leva ingredientes especiais.

A lasanha de bacalhau com molho branco é um clássico italiano, que impressiona pelo sabor e pelo tempo de preparo de até 2h. Fácil e deliciosa, o prato é sempre uma boa opção de refeição. Rende seis porções.

Confira a receita do site Panelinha e bom apetite!

500 g de bacalhau dessalgado, desfiado, congelado

2 litros de leite

1 cebola

1 dente de alho

7 colheres (sopa) de manteiga

6 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 folha de louro

raspas de 2 limões-sicilianos

cebolinha francesa a gosto

noz-moscada ralada na hora a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Leve uma panela média com água ao fogo alto. Quando ferver, adicione o bacalhau, a folha de louro e deixe cozinhar por 15 minutos – o bacalhau vai descongelar e cozinhar ao mesmo tempo. Enquanto isso, prepare o molho bechamel.

2. Numa panela grande, coloque 6 colheres (sopa) da manteiga e leve ao fogo médio. Quando derreter, junte a farinha e mexa por 2 minutos – essa mistura, chamada roux, vai engrossar o molho. Desligue o fogo e acrescente 1 litro do leite de uma só vez. Misture bem com um batedor de arame para dissolver os gruminhos de farinha. Volte a panela ao fogo alto, junte o restante do leite e mexa com o batedor de arame até ferver.

3. Assim que ferver, diminua o fogo para médio e deixe cozinhar por mais 10 minutos, mexendo de vez em quando até engrossar. Atenção: o molho não deve ficar muito grosso, ele termina de espessar no forno. Desligue o fogo e tempere com noz-moscada e sal a gosto. Transfira o molho para uma tigela, raspando bem o fundo da panela (se tiver muito molho grudado, passe uma água para limpar, vamos usar a mesma panela para refogar o bacalhau).

4. Assim que estiver cozido, passe o bacalhau por uma peneira e deixe escorrer bem a água – caso os pedaços estejam muito grandes, desfie. Descasque e pique fino a cebola e o alho. Lave e fatie fino a cebolinha.

5. Leve a mesma panela (não precisa lavar) ao fogo médio para derreter 1 colher (sopa) de manteiga. Acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue por 3 minutos até murchar. Junte o alho e mexa por 1 minuto para perfumar. Acrescente o bacalhau, tempere com pimenta-do-reino e misture bem. Deixe cozinhar por 2 minutos.

6. Desligue o fogo e misture a cebolinha picada e as raspas de limão. Regue com 1 ½ xícara (chá) do molho bechamel e misture bem. Prove e acerte o sal. Transfira para uma tigela e reserve para a montagem.

200 g de massa seca para lasanha

1 ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média). Separe um refratário de 25 cm x 35 cm.

2. Para montar a lasanha: Preencha o fundo do refratário com cerca de 1 ½ xícara (chá) do molho bechamel. Faça uma camada de massa sobre o molho, cubra com metade do recheio de bacalhau, polvilhe com parte do queijo parmesão ralado e regue com um pouco mais do molho.